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Есть пострадавшие: в центре Москвы столкнулись восемь машин

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Утром 3 ноября возле дома №4 по Садовой-Черногрязской улице на северо-восточной части Садового кольца в центре Москвы столкнулись восемь легковых автомобилей, передает сайт "Подмосковье сегодня". По предварительным данным, в результате ДТП по меньшей мере четыре человека пострадали. О том, насколько тяжелы полученные людьми травмы, пока не сообщается.

Автор: 3 ноября 2020, 13:12 Источник: сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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