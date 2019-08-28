Под Москвой водитель иномарки сбил десятилетнего ребенка

В подмосковном Пушкино водитель внедорожника сбил ребенка на самокате. Десятилетнего мальчика экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.
По свидетельствам очевидцев, удар был такой силы, что самокат сломался пополам. Примечательно, что с родителями пострадавшего до сих пор не удалось связаться, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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