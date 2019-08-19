Эксперты назвали регионы с самым доступным бензином

Эксперты назвали российские регионы, жители которых могут приобрести наибольшее количество бензина Аи-92 по выгодной цене. Для этого специалисты разделили среднемесячный заработок в регионе на местную стоимость топлива, передает РИА Новости.
Больше всего бензина могут приобрести жители Ямало-Ненецкого автономного округа. На среднемесячную зарплату им по силам купить около 2080 литров. На второй строчке расположилась Москва – 1798 литров. Третье место занял Ненецкий автономный округ, где россияне могут приобрести 1609 литров бензина, сообщает НСН.
Меньше всего повезло жителям Дагестана – 514 литров топлива. Далее следует Карачаево-Черкесия с 520 литрами и Кабардино-Балкария с 525 литрами, передает RT. В перечне с самой низкой доступностью бензина также оказались Чечня, Алтайский край, Калмыкия, Адыгея, Ивановская и Тамбовская области, сообщает телеканал "360".
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