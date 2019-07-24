В Удмуртии в ДТП пострадал маленький ребенок

В минувший вторник, 23 июля, водитель автомобиля Daewoo Nexia допустил столкновение с машиной "ВАЗ". Авария произошла на 28-м километре трассы Ижевск-Ува.
В результате ДТП пострадал маленький ребенок, который находился в автомобиле ВАЗ. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, передает ИА "Удмуртия".
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