В Удмуртии в ДТП пострадал маленький ребенок

В минувший вторник, 23 июля, водитель автомобиля Daewoo Nexia допустил столкновение с машиной "ВАЗ". Авария произошла на 28-м километре трассы Ижевск-Ува.

В результате ДТП пострадал маленький ребенок, который находился в автомобиле ВАЗ. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, передает ИА "Удмуртия".