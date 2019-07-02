Под Москвой таксист снес двухметровый забор

В Пушкино водитель такси влетел в двухметровый забор возле частного дома. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля заснул за рулем и не успел вовремя затормозить. Виновник аварии скрылся с места происшествия. "Видимо, удар был сильный, так как машина снесла крепкий забор и заехала на территорию участка. С дороги видно только багажник авто", – отметил местный житель.
8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Артистка показала себя без макияжа
Пара провела день в развлекательном центре
Секрет связан с матерью гимнастки
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Где в России не хотят работать?????
Барановская
Маленький член
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Родители выдают замуж
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Сколько можно прожить без секса?
Замуж не хочу!
Когда пьяный поднимает руку
Переспать за машину?
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Надоело быть любовницей
Хочу быть содержанкой
Оливковое или подсолнечное?
Соврала про возраст
Как попросить справку перед сексом?
Кончает за 4 минуты
Скандал со свекровью
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Не хочу ходить за больным мужем.
Не связывайтесь с водолеями
Сказал, что отвратительно готовлю
ягоды во время диеты
Можно ли загорать беременной?
Серябкина спит с Фадеевым