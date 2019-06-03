Под Москвой произошло смертельное ДТП

На территории подмосковной Балашихи произошло смертельное ДТП. Жертвой аварии стал один человек.
Трагедия развернулась около полуночи на улице Звездная. Остальные обстоятельства ЧП уточняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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