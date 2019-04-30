В жутком ДТП с грузовиком пострадали десятки человек (видео)

В ночь на 30 апреля на 423-м километре трассы "Крым" грузовик "КаМАЗ" столкнулся с рейсовым автобусом. От сильного удара автобус вылетел в кювет и упал набок, сообщает "Царьград".
В момент столкновения в салоне находились 54 пассажира. Все они являются гражданами Украины. Люди направлялись из Киева в Москву. В результате аварии пострадал 21 человек. 12 из них были госпитализированы, один пассажир находится в тяжелом состоянии, передает "ТВ Центр"
Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по факту ДТП. Полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего, уточняет RT.
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