В Уфе водитель сбил женщину

29 апреля на улице Гагарина в Уфе автомобиль "Рено Колеос" совершил наезд на пешехода. Как сообщили очевидцы, машина попыталась выполнить поворот при выезде с дворовой территории и сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Пока неизвестно, понадобилась ли пострадавшей помощь медиков. Следователи выясняют обстоятельства ДТП, передает ToDay News Ufa.
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