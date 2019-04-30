В Москве в аварии погиб человек

Во вторник, 30 апреля, в районе 30-го километра по Калужскому шоссе автомобиль Mercedes врезался в препятствие. В результате аварии погиб человек, передает "Москва 24".
На месте происшествия уже работают полицейские. Они выясняют причины и обстоятельства ДТП, уточняет "Вечерняя Москва".
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