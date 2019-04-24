В Подмосковье произошла массовая авария

На Рублевско-Успенском шоссе столкнулись пять автомобилей. Авария произошла в среду, 24 апреля, недалеко от деревни Раздоры.
На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. В результате ДТП движение по одной полосе было перекрыто. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства аварии выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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