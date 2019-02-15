Упавшее дерево перекрыло дорогу в Москве

В районе дома 61 на Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы упавшее дерево повисло на проводах контактной сети, передает телеканал "360". В результате проезд по дублеру был заблокирован.
Транспорт выводят на основную дорогу. В результате ЧП никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Очевидцы сняли происходящее на видео.
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