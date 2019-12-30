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Авто
Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин
Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин

Suzuki Vitara: заводной апельсин

Фото: Владимир Головин
В этом году Suzuki Vitara сделали рестайлинг, коснувшийся прежде всего внешности и оформления салона. Знакомимся с обновлениями…
прочитано 198 раз

Кроссовер цвета солнца с апельсином ожидал меня на парковке. Было видно, что его неординарная внешность притягивает взгляды прохожих, а ярко окрашенный кузов как будто излучает какую-то внутреннюю энергию.  "Солнечно-желтая" (solar yellow) нижняя половина Витары контрастно оттенялась черным верхом с тонированными задними стеклами. Такое сочетание нескольких цветов прибавляет индивидуальности автомобилю. Кстати, после рестайлинга у Vitara добавился еще один эффектный цвет – Ice Grayish Blue.

В путь

Vitara приветливо подмигинула мне габаритными огнями. Сажусь на водительское место. Сиденье, отделанное замшей, удобно обволакивает тело. Разве что передняя подушка немного коротковата и регулировать положение спинки приходится вручную.

Фото: Владимир Головин

Перед глазами у меня передняя панель с приборами и двумя LCD-экранами: многофункциональным 4,2-дюймовым и еще одним 7-дюймовый сенсорным в самом центре. Тот, что поменьше отражает информацию о режимах движения, работы двигателя, об ускорении и торможении. Второй предназначен для управления аудиосистемой, навигацией, подключением  смартфона и его интеграцией с бортовым компьютером, будь он Apple или Android-совместимый.  

Фото: Владимир Головин

Торпедо выполнено из мягкого пластика, приятного на ощупь, середина украшена серебристой накладкой. Над центральным дисплеем расположены круглые аналоговые часы со стрелками, придающие особую пикантность интерьеру салона.

Нажимаю кнопку "старт" и мотор сразу оживает. Уже один его звук настаивает на бодрый лад. Мгновенно среагировав на прикосновение к акселератору, Vitara начинает разгон. Можно, конечно, еще добавить драйва, переведя селектор в спортивный режим, а то вовсе перейти на ручное управление c помощью подрулевых лепестков. Впрочем, к автоматической коробке Aisin нет никаких претензий: она переключает передачи четко и вовремя.

Фото: Владимир Головин

На топовой версии GLX установлен турбомотор Boosterjet объемом 1,4 л и мощностью 140 л. с. При небольшом объеме он уже хорошо тянет и на тысяче оборотов и разгоняет до сотни кроссовер весом 1185 кг за 10 секунд. Это конечно, не супердинамика, но все же выглядит весьма неплохо.

При включении селектор автомата передвигается по прямой, из-за этого перед началом движения можно легко проскочить режим D и включить ручной М. Отмечу, что и сам вначале несколько раз проскакивал его сразу в ручной режим.

Двигатель энергичный и, как вскоре стало очевидно, очень экономичный. Хотя бак объемом всего 47 литров, но его хватит надолго. При среднем расходе 5-7 л на сотню на одном баке можно проехать около 700 км.

Фото: Владимир Головин

На асфальте машина ведет себя прекрасно: шасси настроено именно так, как надо: в нем нет излишней мягкости и оно жесткое в меру. Внезапные дорожные кочки не пробивают подвеску насквозь и в тоже время не чувствуешь все неровности пятой точкой. Рулится кроссовер тоже отменно, чутко реагируя на малейшие отклонения баранки.

Там, где кончается асфальт

Vitara из прошлого была ладно скроенным рамным внедорожником с понижающей передачей и блокировкой дифференциала. Когда она снова вернулась на автомобильный рынок в 2015 году, то уже в виде городского кроссовера с несущим кузовом. Сейчас это просто городской кроссовер, на котором можно отправиться на  природу и съехать  с асфальта на легкое бездорожье.

Фото: Владимир Головин

Vitara оснащается фирменной системой полного привода All Grip, которая подключает через электромагнитную муфту задние колеса при пробуксовке передних. При необходимости муфту даже можно заблокировать кнопкой Lock. Кстати, блокировка   включается "через" режим SNOW.

Фото: Владимир Головин

Геометрическая проходимость кроссовера ограничена довольно большим передним свесом.   При преодолении канавы или крутого подъема не покидает опасение – как бы не зацепиться бампером за что-нибудь... Клиренс у кроссовера тоже явно недостаточен для покорения бездорожья. Заявленный просвет без установленной защиты картера двигателя составляет 185 мм, а с защитой он получается еще меньше. Это значит что при движении даже по не очень глубокой колее, машина будет тереться о грунт днищем.

И плюсы, и минусы

Подводя черту под знакомством с обновленной Витарой можно сказать, что в итоге получился очень интересный кроссовер.  Яркий внешне и с огоньком внутри, особенно в версии GLX с турбированным двигателем. Vitara оснащена полным набором  систем безопасности, включая фронтальные и боковые подушки, шторки и коленную подушку пассажира. Стоит отметить, что  Витару собирают не в России, а на заводе в Венгрии.

К сожалению, в рестайлинговой  Витаре так и не появились  ставшие уже привычными  на автомобиле системы контроля слепых зон, распознавания дорожной разметки и автоторможения.

Фото: Владимир Головин

Салон внутри стал интереснее, но все же он тесноват, особенно сзади. Во втором ряду маловато места для ног, а в середине из пола выпирает трансмиссионный туннель. Багажник тоже невелик – его объем 375 литров. Конечно, его можно увеличить, сложив задние сиденья.

Vitara почти идеальна для города: динамична, экономична, компактна. Вполне будет хороша и для не очень дальних выездов за город. И к тому же еще наделена яркой привлекательной внешностью.

30 декабря 2019, 16:29

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