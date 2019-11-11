На юге Москвы такси протаранило пять автомобилей

В понедельник, 11 ноября, на Ореховском бульваре в Москве случилась серьезная авария. Как сообщает РИА Новости, такси протаранило пять машин на автостоянке.
В результате ДТП пострадали водитель такси и пассажир. По предварительным данным, у автомобилиста произошел приступ эпилепсии. Мужчину доставили в больницу, передает "Царьград". Пассажир получил легкие ушибы и отказался от госпитализации.
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