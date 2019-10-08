Под Вологдой в аварии с грузовиком погибли четыре человека

В Вологодской области случилась страшная авария. На 56-м километре дороги Вологда – Новая Ладога столкнулись КамАЗ и Renault Logan. В результате иномарка съехала в кювет и загорелась.
По предварительной информации, водитель легковушки пытался обогнать впереди идущий транспорт и не справился с управлением. Автомобилист и три пассажира иномарки погибли. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает FlashNord.
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