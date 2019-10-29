В Удмуртии машина насмерть сбила мужчину

В поселке Игра в Удмуртии произошла авария со смертельным исходом. В минувший понедельник, 28 октября, на улице Кооперативной водитель автомобиля Mazda совершил наезд на пешехода.
По предварительной информации, мужчина шел по краю проезжей части. В результате ДТП пострадавший был доставлен в больницу, где позднее скончался. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося, передает ИА "Удмуртия".
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