В Петербурге автомобиль протаранил здание школы

Во вторник, 29 октября, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. В Адмиралтейском районе водитель такси выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia. В результате ДТП иномарка влетала в здание школы, передает ИА "Невские новости".
По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время сотрудники дорожной полиции разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщает газета "Петербургский дневник".
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