В Москве из-за аварии по МКАД разлетелись баллоны с кислородом

В столице по МКАД рассыпались баллоны с кислородом. Это произошло из-за аварии с участием грузовика.
Крупногабаритное транспортное средство перевозило кислородные баллоны в прицепе. Во время ДТП они вылетели на дорогу. По данным телеканала "360", несколько баллонов разгерметизировались.
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