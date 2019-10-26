Есть жертвы: на Алтае произошла страшная авария с микроавтобусом

В субботу, 26 октября, в Алтайском крае произошла серьезная авария. На 74-м километре трассы А-322 столкнулись минивэн Nissan и микроавтобус Fiat Ducato.
В результате ДТП погибли восемь человек, включая одного ребенка. Пятеро получили травмы. Медики оценивают их состояние как тяжелое. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, передает РИА Новости.
По предварительным данным, в микроавтобусе находились участники фольклорной группы "Сударушки". Артисты ехали на творческий фестиваль.
Популярные темы форума
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС ОТ "ДНИ.РУ"
Почему дура Елена Малышева до сих пор на телевидении?
Кем вы работаете?
Леона
Обращение к Лиза Биянко
Это форум ума лишённых?
Кто интереснее лишился девственности, Алла, Лиона или Невеста Покойника? ника?
Дочки ....матери
Новость в тему.
Как узнать без анализов есть глисты?