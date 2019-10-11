Будущих водителей в России проверят на хронический алкоголизм

Министерство здравоохранения утвердило новые правила прохождения медкомиссии для российских граждан, которые хотят получить или вернуть водительские права. Будущие автомобилисты обязаны проходить тест на хронический алкоголизм, сообщает "Коммерсантъ".
Согласно документу, россияне будут сдавать анализ на наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина – маркера, который указывает на хронический алкоголизм. В случае его обнаружения гражданина направят в наркологический диспансер, где проведут дополнительные лабораторные исследования, передает "Москва 24". Кроме того, будущих автомобилистов обяжут пройти экспресс-тест на наркотики, уточняет РИА ФАН.
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