Пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил пешехода

У поселка Каменка рядом с городом Сысерть Свердловской области автомобиль сбил 57-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. С места происшествия водитель скрылся. Позже его удалось задержать. Выяснилось, что за рулем сидел сотрудник ГИБДД, передает портал tagilcity.ru. Сообщается, что в момент аварии он был в отпуске. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии опьянения. По факту произошедшего проводится проверка.