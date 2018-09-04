В Башкирии насмерть разбился мотоциклист

В ночь на 4 сентября в городе Белорецке в Башкирии разбился мотоциклист, сообщает портал mkset.ru. Мужчина двигался на большой скорости со стороны Большой улицы в сторону улицы Точисского и на повороте наехал на бордюрный камень, вылетев в бетонное ограждение.

Удар был такой силы, что байкер скончался на месте происшествия. Проводится проверка.