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Авто

В Башкирии в жутком ДТП погибли таксистка и пассажир

прочитано 441 раз

В Стерлитамаке произошла смертельная авария. ЧП унесло жизни таксистки и пассажира. 

Сообщается, что на большой скорости лоб в лоб столкнулись две легковушки, одна из них числилась как такси Удар оказался настолько мощным, что водитель иномарки вылетел на встречку на огромной скорости. Известно, что за рулем такси находилась женщина. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия. Та же участь настигла и ее пассажира, передает mkset.ru.

27 сентября 2018, 18:17

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