Потерявший сознание водитель влетел в толпу людей

Днем 26 сентября на площадь местного рынка на Восточной улице в рабочем поселке Чернышковский Волгоградской области вылетел автомобиль ВАЗ-211020, передает портал novostivolgograda.ru. Большинство людей успели разбежаться перед неуправляемым автомобилем, однако женщину 54 лет он все же сбил. Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции установили, что в момент аварии 67-летний водитель ВАЗа был без сознания. Его и пострадавшую доставили в больницу.