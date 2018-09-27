В остановку в Екатеринбурге врезались две машины

На Родонитовой улице в Екатеринбурге столкнулись автомобили Nissan и Hyundai Creta, передает портал tagilcity.ru. Обе машины после удара вылетели на остановку общественного транспорта. Hyundai к тому же задел пассажирский микроавтобус, в который в этот момент садились люди. В результате ДТП пострадал один человек. Девушку из Nissan доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.