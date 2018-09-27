На трассе под Нижним Новгородом на ходу загорелся грузовик

Днем 26 сентября на трассе недалеко от деревни Ветчак Кстовского района Нижегородской области на ходу загорелся грузовик МАЗ, передает портал newsnn.ru. Водитель рассказал, что услышал хлопок, после чего из кабины повалил дым и показались языки пламени. Выскакивая из машины, мужчина успел захватить с собой только документы. Очевидцы рассказывают, что движение на участке оказалось заблокировано на 40 минут. Образовалась большая пробка. Сам же грузовик выгорел полностью – и кабина, и полуприцеп с грузом. Последствия пожара очевидцы сняли на фото. По данным МЧС, причиной возгорания стала неисправность систем автомобиля.