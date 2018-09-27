В Башкирии лихач устроил жуткую аварию с тремя жертвами

В ночь на 27 сентября недалеко от ЗАГСа на проспекте Ленина в городе Стерлитамак в Башкирии столкнулись автомобили LADA Kalina, Ford Focus и Mazda, передает портал ToDay News Ufa. Об обстоятельствах произошедшего рассказали очевидцы.

По их словам, Mazda двигалась по проспекту на большой скорости и в какой-то момент вылетела на полосу встречного движения, где лов в лоб протаранила такси LADA Kalina. Также в аварии пострадал Ford Focus, который от удара отбросило на обочину. Женщина-водитель и пассажир такси погибли на месте ДТП. Сам лихач, сидевший за рулем Mazda, скончался в скорой помощи по дороге в больницу.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцы рассказывают, что виновник ДТП ехал со скоростью 180 километров в час, тогда как максимально разрешенная на этом участке скорость – 40 километров в час. Также они утверждают, что он был пьян.