Есть жертвы: в Башкирии КамАЗ расплющил легковушку

Днем 25 сентября на 7-м километре дороги Учалы – Межозерный в Башкирии грузовик КамАЗ во время поворота врезался в шедший во встречном направлении ВАЗ-2114, передает портал ToDay News Ufa. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, 76-летний отец водителя. Сам 34-летний мужчина, бывший за рулем, его жена и десятимесячный ребенок были доставлены в больницу.

На кадрах с места аварии видно, что ВАЗ от удара буквально расплющило. По факту произошедшего проводится расследование.