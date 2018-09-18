Есть жертвы: новые данные о столкновении автобусов под Воронежем

Стали известны новые данные о последствиях столкновения двух автобусов на трассе "Дон" в Воронежской области. По данным telegram-канала Mash, один человек погиб. "Эхо Москвы" сообщает о трех погибших. Число пострадавших колеблется от 39 до 37. Из них десятеро находятся в тяжелом состоянии. Напомним, ранее сообщалось о 40 пострадавших. Информации о погибших не поступало.