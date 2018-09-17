Страшные кадры: российский певец погиб в ДТП с фурой

Вечером 16 сентября на трассе Псков – Санкт-Петербург в Ленинградской области многотонная фура влетела в стоявшие на светофоре автомобили. В ДТП погиб певец Михаил Луконин. Произошедшее сняла камера видеорегистратора одного из автомобилистов.

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