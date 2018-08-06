Названы пять самых бесполезных опций в автомобиле
Бесключевой доступ – казалось бы, что может быть удобнее? Однако удобство не всегда означает безопасность. Риск того, что автомобиль откроет двери злоумышленнику, перехватившему сигнал, неоправданно велик.
Система "старт-стоп" вызвала особенный интерес у экспертов. Она автоматически глушит двигатель на светофорах, а после вновь его запускает. Таким образом экологи решили напомнить о необходимости заботы об окружающей среде. Вот только не учли, что благодаря такому ноу-хау система зажигания в два раза быстрее выходит из строя.
Очень популярная сегодня у автовладельцев панорамная крыша, без сомнения, радует пассажиров возможностью созерцать облака и склоны гор во время движения. Однако она быстро пачкается – этому способствуют как пернатые друзья, так и обычная дорожная пыль. Еще большее неудобство опции в том, что через такую крышу летом сильно припекает, да и зимой в салоне труднее поддерживать комфортную температуру.
Еще одна позиция бесполезных опций – светодиодные фары. Они светят красиво, однако повышают риск ослепить встречную машину. А если перегорит один светодиод, менять придется всю фару сразу.
������️ Пять самых бесполезных функций в автомобиле— Пятый канал Новости (@5tv) 5 августа 2018 г.
Мнение экспертов ‼️https://t.co/2J1XQriQE3#Авто pic.twitter.com/SvNbyC2awz
Специалисты категорически не рекомендуют тратить деньги на низкопрофильные шины. Конечно, они выглядят красиво, однако на деле создают массу неудобств – особенно на неровных дорогах. А их в России, к сожалению, пока немало, передает телеканал "360".
Певица опубликовала видео
"Он изменял, скотина, всегда!" – заверила киевлянка
В драмтеатре артистка прослужила 23 года
Ольга вспомнила о любимой подруге