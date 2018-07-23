Genesis G80: бизнес-класс, недорого

Убийство 5-летней девочки в Серпухове Эксклюзивы "Дом-2" Гороскоп на неделю Главные события Москвы

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Понедельник 23 июля
Лента новостей
19:32
Актер Пашинин рассказал о прелестях войны в Донбассе
19:10
Голливудский актер удивил одичалым видом (видео)
18:55
Кандидат в мэры Собянин пообещал снизить возраст приема в детсады
18:36
"Склифосовский-7": Аверин и Куликова начали бить тарелки
18:09
Беременная Рапунцель из "Дома-2" в остервенении набросилась на полуголую сестру
18:02
Защиту от рака нашли в генах
17:59
Черышев резвится с молоденькой красоткой после триумфа на ЧМ-2018
17:57
"ЕР" приостановит агитацию в пострадавшем от паводка Забайкалье
17:43
Неожиданный поворот в деле фигуриста Тена вызвал шок
17:17
В Москве таксист забил до смерти пассажира
16:51
Раздел и вонзил нож в грудь: жуткие детали убийства пятилетней девочки в Серпухове
16:36
Раскрыт ужасный секрет престарелой жены Гогена Солнцева
16:26
Близится конец света: лунное затмение перепугало россиян
16:18
Болезнь Трампа сыграла на руку Путину
16:11
Пожар в детском саду в центре Москвы попал на видео
15:46
Неуклюжий турист умер в попытке сделать селфи на обрыве
15:40
Супруги занялись сексом на пляже при детях (видео)
15:21
Убийцей пятилетней девочки в Серпухове оказался молодой сосед
15:19
"Такая любовь просто не проходит": друг о свадьбе Шнурова и Акиньшиной
15:07
Мужчина выбросил расчлененную сожительницу в мусорку на глазах у соседей
14:55
На шоу Шепелева случилось ЧП
14:49
Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей
14:34
Травмированная фигуристка Погорилая утешилась роскошной свадьбой
14:32
Россиян перепугали опасной инфекцией на Украине
14:01
Дзюба рассказал о бешенстве после клича "Слава Украине!" хорватов
13:52
Валерия показала малыша после встречи с молодым красавцем
13:48
"На грани срыва": крик души Аделины Сотниковой
13:36
Дочь сообщила о смерти известной актрисы
13:22
Меган Маркл предрекли судьбу принцессы Дианы
13:22
Уволенный Уткин пожаловался на Первый канал
12:57
Известный режиссер променял батюшку на Малахова
12:55
Вылечиться от рака помогут грибы
12:55
Ограбившего банк мужчину схватили в Москве
12:43
Под Псковом мигрант из ревности зарезал мать четверых детей
12:24
Москвичам пообещали возвращение 30-градусной жары
12:13
Порнозвезда бросила секс ради спортивной карьеры
12:02
Покинувшая страну Апина обнажила 53-летние прелести
11:53
В Донбассе на оживленной улице молния убила женщину с ребенком
11:43
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
11:35
Бузова намекнула на помолвку
11:18
Шнуров крутит роман с подругой жены
10:57
Тело пятилетней девочки нашли в спортивной сумке на вокзале
10:49
Запад вынес России страшный приговор
10:48
Жительница Подмосковья избила 84-летнего дедушку
10:35
В Москве у метро нашли труп
10:17
Романтические каникулы сексуальной Ходченковой
10:14
Ученые победили старость
10:11
"Полный отстой": в США высказались о представленных Путиным ракетах
10:04
Анджелина Джоли унизила соперницу обидным прозвищем
09:58
Пес во время полета открыл багажный отсек пассажирского лайнера
09:40
В жутком пожаре погиб 67-летний уфимец
09:36
Создано лекарство от неизлечимой болезни
09:33
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
09:12
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
09:04
Что убивает человечество в XXI веке
08:39
"Вранье": Садальский высказался о словах Пугачевой
08:32
Резко помолодевшую Максакову сняли с мужчиной в Юрмале
08:24
Появилась фотография отравителя Скрипалей
08:23
Американский ведущий поговорил с Путиным и уехал в Россию
08:06
Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
20:14
Панайотов огорошил новостью об участии в "Евровидении"
17:47
Орбакайте пристыдили за полет на частном самолете
17:13
Анфиса Чехова рассказала о необычном диагнозе
16:35
Детство закончилось: пятилетнего сына Кейт Миддлтон готовят к восхождению на трон
16:25
Все звезды встречают "Белые ночи": в Санкт-Петербурге проходит музыкальный фестиваль
15:54
"Пошли вы на...": обрюзгший Моисеев взбесился при виде камер
15:51
Василиса Володина рассказала правду об отношениях с ведущими "Давай поженимся"
15:22
Отдых в Тунисе может оказаться опасным для здоровья
15:17
Все благодаря фетишу: откровенное признание звезды сериала "Ольга"
14:43
54-летняя жена Игоря Крутого взбудоражила снимком в купальнике
14:02
Крымский мост очень опасен: на Украине придумали новую проблему
13:29
"Челси" отказался продавать футболиста за 190 миллионов евро
12:59
"В руках бикини": Юрмала стоит на ушах после выступления Киркорова
12:52
Проблемы с Прилучным сильно ударили по состоянию Муцениеце
12:20
Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены
11:59
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
11:16
Проклятие Тена: звезду КВН убили с особой жестокостью
10:40
Порошенко сделал "идиотское" заявление о победе украинского боксера в России
10:21
Кровавая бойня в Курске: убита двухлетняя девочка
18:18
Поcле жалоб Виторгана Собчак рассказала о жутком тупике
18:05
Татуированная Долина поразила видом без макияжа
17:36
Лазарев возмутил народ костюмом священника
17:05
Волочкова в старом лифчике оседлала банан (фото)
16:34
Шнурова застали в объятиях бывшей возлюбленной
15:46
"Психованный": Гордон вышвырнул звезду "Битвы экстрасенсов" со съемок
15:23
Мошенники выманили у модели голые фото от имени Егора Крида
14:48
Медведева вышла замуж за иностранца
14:20
Парализованную российскую чемпионку обвинили в вымогательстве
13:47
Ветеран армии прославилась сексуальными фото
13:35
Умершему от рака Задорнову припомнили измены жене
13:03
Известную российскую актрису поселили в номер с запахом мертвеца
12:36
Гарика Харламова обвинили в грязном пиаре на смерти Дениса Тена
12:07
Потерявшая 20 килограммов Варнава отказалась принимать себя
11:42
Пугачева сильно изменилась после ухода со сцены
11:05
Бывшая жена рассказала об унижениях от Домогарова
10:41
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Дениса Тена
10:10
"Очень тяжело": Данилко откровенно о причинах ухода Сердючки со сцены
10:00
Страшные тайны: великий команданте Фидель Кастро
22:01
Звезда сериала "Мажор" тайно вышла замуж
21:58
Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от полуострова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В руках бикини": Юрмала стоит на ушах после выступления Киркорова
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Татуированная Долина поразила видом без макияжа
Поcле жалоб Виторгана Собчак рассказала о жутком тупике
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Вранье": Садальский высказался о словах Пугачевой
Авто

Genesis G80: бизнес-класс, недорого

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Выбирая себе машину, люди ищут скорость, надежность, комфорт, престиж и, наконец, цену. Их финальный выбор зависит от того, в каком порядке они расставят эти слова. 
прочитано 459 раз

Давайте и сейчас сфокусируемся на этих параметрах. Начнем с цены.

Genesis G80 Premium
Цена, руб. 3 340 000
Цена в минимальной конфигурации, руб. 2 550 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1998 / 245
Привод полный
Разгон 0-100, сек. 8,6
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л /100 км 9,2 /  15,2
Снаряженная масса, кг 2015
Длина/ширина/высота, мм 4990/1890/1500
Дорожный просвет, мм 150
Объем багажника, л 493

Два с половиной миллиона за автомобиль, который выглядит как машина бизнес-класса, - отличная цена, и именно поэтому интерес к ней сегодня весьма подогрет. Моя комплектация стоила 3,2 миллиона рублей и включала в себя уйму дополнительных фишек, как в отделке, так и во встроенных системах.

Фото: Родион Газманов

Полный контроль окружения и слепых зон, круговой обзор при парковке, вентиляция передних сидений и подогрев задних. Все возможные ассистенты водителя, от адаптивного круиз-контроля до автоматической парковки и, наконец, проецируемый логотип Genesis при подсветке околодверного пространства. Это чтобы знали, с кем имеют дело. Не так уж и дорого, правда?

Фото: Родион Газманов

При этой цене G80 выглядит гораздо дороже своих денег. С плавным, но массивным силуэтом и неторопливо нисходящей к багажнику крышей Genesis G80 лично мне очень напоминает Audi A8 или А6. Ну, машина красивая, почему бы и нет? В любом случае, в плотном городском потоке к G80 хищного черного цвета относились с уважением и аккуратностью, а это ли не показатель престижа?

Фото: Родион Газманов

Сзади машина тоже смотрится благородно и даже красиво. Угол крыши багажника создает легкий намек на спойлер, как бы намекая, что 245 лошадиных сил для этой модели – не предел, и зажечь при желании очень даже можно. Так ли это на самом деле, мы скоро узнаем.

Из "престижных" моментов отмечу светодиодные фары и очень красивые задние фонари.

Фото: Родион Газманов

А еще логотип с крылышками, который тоже на что-то похож, хотя и выглядит необычайно эффектно. Надеюсь, в клубе "крылатых" логотипов Bentley, MINI, Aston Martin и Chrysler не стало тесно после прихода Genesis.

Фото: Родион Газманов

Поговорим о комфорте. Сделать машину удобной внутри – задача не менее важная и не менее сложная, чем навести красоту в экстерьере. На удобство водителя влияет все: от формы сидений до относительного расположения кнопок и остальных элементов управления. Справился ли Hyundai с этой задачей? Давайте посмотрим.

Фото: Родион Газманов

На первый взгляд, справился. Смотрится салон с его деревянными вставками, кожаными сиденьями и общим элегантным оформлением очень дорого. И даже когда понимаешь, что половина из этого – пластик, глаза все еще хотят обманываться и оценивают автомобиль гораздо дороже его стоимости (это я во второй раз уже сказал, да?).

Фото: Родион Газманов

Сиденья массивные и очень удобные. Боковая поддержка, скорее, не для удержания тушки водителя на месте во время сумасшедших маневров, а чтобы вызвать чувство уюта. Подлокотники справа и на двери слева дают возможность отдохнуть рукам во время длительных поездок. Да и ход у автомобиля необычайно плавный и мягкий. Шумоизоляция тоже на высоте: двойное остекление позволяет защитить пассажиров от шума любой громкости. И даже проезжая в тоннеле между двумя фурами, можно разговаривать абсолютно не повышая голоса. Осталось проверить, сколько места оставлено сзади для пассажиров. При почти полностью сдвинутых назад передних сиденьях, сзади вполне можно разместиться. Для пассажира ниже двух метров сойдет.

Фото: Родион Газманов

Отделка салона смотрится симпатично. На поверку там, где я ожидал почувствовать пальцами алюминий, оказалось много нарядного пластика.

Фото: Родион Газманов

Что же там насчет скорости? А вот что: в движении ощущение какое-то странное. Подрулевые лепестки (тоже пластик!) дают надежду на спортивную езду, но двухлитровый движок на две тонны веса с АКПП, которая регулярно задумывается о вечном, надежды эти разбивает в пух и прах. Для России двухлитровый бензиновый мотор мощностью в 245 л. с. – пока единственный поставляемый вариант.

Фото: Родион Газманов

Зато подвеска работает прекрасно. Несмотря на изрядную валкость, любая дорога становится плавной и ровной, если сидеть в салоне. И это дает Hyundai Genesis G80 полное право называться представительским автомобилем. Откинься в мягком кресле, наслаждайся музыкой, которой, кстати, можно управлять с подлокотника, и думай, как потратить деньги, сэкономленные при покупке G80 вместо машины S-класса.

Фото: Родион Газманов

И вот когда я уже почти расслабился, машина показала еще один "косяк", и на этот раз достаточно серьезный. Тормоза. G80 стабильно идет по трассе на скорости 150-160 километров в час. Но вот тормоза очень быстро перегреваются и начинают подтупливать и создавать очень неприятную вибрацию. Посмотрев другие обзоры, кстати, я узнал, что эта проблема возникла не только у меня. Упс…

Фото: Родион Газманов

Аудиосистема Lexicon неплоха, и, чуть прибавив верхних частот для разборчивости и отключив все системы "улучшения" звука, я начал по-настоящему наслаждаться поездкой. За звук – зачет.

Фото: Родион Газманов

За размещение гитары – тоже. Инструмент в громоздком чехле поместился с громадным запасом.

Фото: Родион Газманов

Переходим к выводам: конечно, представительский автомобиль за два с половиной миллиона - штука заманчивая. Перенасыщенность пластиком – ваше личное дело, о котором окружающим знать не обязательно. А вот с тормозами – совсем другое дело. Как ни крути, в автомобиле это самый главный элемент. Поэтому, как только данную проблему решат, будьте уверены: я стану одним из главных адвокатов этого автомобиля. Хотя бы за красивый шильдик.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru.

23 июля 2018, 12:33

комментарии

Политика

Болезнь Трампа сыграла на руку Путину
Страшные тайны: великий команданте Фидель Кастро
Япония устроила России дерзкую провокацию
Москва резко предупредила Киев и Тбилиси

Шоу-бизнес

Раскрыт ужасный секрет престарелой жены Гогена Солнцева
"Такая любовь просто не проходит": друг о свадьбе Шнурова и Акиньшиной
На шоу Шепелева случилось ЧП
Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей

Проишествия

Убийцей пятилетней девочки в Серпухове оказался молодой сосед
Проклятие Тена: звезду КВН убили с особой жестокостью
Бразильянка выдумала изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу
У знаменитой спортсменки во время боя лопнула силиконовая грудь

Lifestyle

Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Злодеем нового фильма о Джеймсе Бонде станет русский
Шоу-бизнес

Покинувшая страну Апина обнажила 53-летние прелести

Артистка доказала, что есть еще порох в пороховницах
Шоу-бизнес

Валерия показала малыша после встречи с молодым красавцем

Фото певицы с ребенком взорвало Сеть
Шоу-бизнес

На шоу Шепелева случилось ЧП

Присутствующие в студии были шокированы происходящим
Происшествия

Убийцей пятилетней девочки в Серпухове оказался молодой сосед

Личность преступника установили с помощью камер наблюдения

Гороскоп

На браке Лазаревой и Шаца поставили крест
Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
Совет на выходные
Сергея Зверева попросили отказаться от матери

Фоторепортажи

Черышев резвится с молоденькой красоткой после триумфа на ЧМ-2018
Романтические каникулы сексуальной Ходченковой
Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены
Ветеран армии прославилась сексуальными фото

Спорт

Дзюба рассказал о бешенстве после клича "Слава Украине!" хорватов
"На грани срыва": крик души Аделины Сотниковой
Уволенный Уткин пожаловался на Первый канал
Парализованную российскую чемпионку обвинили в вымогательстве

Регионы

Тело пятилетней девочки нашли в спортивной сумке на вокзале
Лев напал на пьяную туристку в Крыму
Душераздирающие подробности убийства российской модели
Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от полуострова
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru