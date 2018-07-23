Genesis G80: бизнес-класс, недорого

Выбирая себе машину, люди ищут скорость, надежность, комфорт, престиж и, наконец, цену. Их финальный выбор зависит от того, в каком порядке они расставят эти слова.

Давайте и сейчас сфокусируемся на этих параметрах. Начнем с цены.

Genesis G80 Premium Цена, руб. 3 340 000 Цена в минимальной конфигурации, руб. 2 550 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1998 / 245 Привод полный Разгон 0-100, сек. 8,6 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л /100 км 9,2 / 15,2 Снаряженная масса, кг 2015 Длина/ширина/высота, мм 4990/1890/1500 Дорожный просвет, мм 150 Объем багажника, л 493

Два с половиной миллиона за автомобиль, который выглядит как машина бизнес-класса, - отличная цена, и именно поэтому интерес к ней сегодня весьма подогрет. Моя комплектация стоила 3,2 миллиона рублей и включала в себя уйму дополнительных фишек, как в отделке, так и во встроенных системах.

Полный контроль окружения и слепых зон, круговой обзор при парковке, вентиляция передних сидений и подогрев задних. Все возможные ассистенты водителя, от адаптивного круиз-контроля до автоматической парковки и, наконец, проецируемый логотип Genesis при подсветке околодверного пространства. Это чтобы знали, с кем имеют дело. Не так уж и дорого, правда?

При этой цене G80 выглядит гораздо дороже своих денег. С плавным, но массивным силуэтом и неторопливо нисходящей к багажнику крышей Genesis G80 лично мне очень напоминает Audi A8 или А6. Ну, машина красивая, почему бы и нет? В любом случае, в плотном городском потоке к G80 хищного черного цвета относились с уважением и аккуратностью, а это ли не показатель престижа?

Сзади машина тоже смотрится благородно и даже красиво. Угол крыши багажника создает легкий намек на спойлер, как бы намекая, что 245 лошадиных сил для этой модели – не предел, и зажечь при желании очень даже можно. Так ли это на самом деле, мы скоро узнаем.

Из "престижных" моментов отмечу светодиодные фары и очень красивые задние фонари.

А еще логотип с крылышками, который тоже на что-то похож, хотя и выглядит необычайно эффектно. Надеюсь, в клубе "крылатых" логотипов Bentley, MINI, Aston Martin и Chrysler не стало тесно после прихода Genesis.

Поговорим о комфорте. Сделать машину удобной внутри – задача не менее важная и не менее сложная, чем навести красоту в экстерьере. На удобство водителя влияет все: от формы сидений до относительного расположения кнопок и остальных элементов управления. Справился ли Hyundai с этой задачей? Давайте посмотрим.

На первый взгляд, справился. Смотрится салон с его деревянными вставками, кожаными сиденьями и общим элегантным оформлением очень дорого. И даже когда понимаешь, что половина из этого – пластик, глаза все еще хотят обманываться и оценивают автомобиль гораздо дороже его стоимости (это я во второй раз уже сказал, да?).

Сиденья массивные и очень удобные. Боковая поддержка, скорее, не для удержания тушки водителя на месте во время сумасшедших маневров, а чтобы вызвать чувство уюта. Подлокотники справа и на двери слева дают возможность отдохнуть рукам во время длительных поездок. Да и ход у автомобиля необычайно плавный и мягкий. Шумоизоляция тоже на высоте: двойное остекление позволяет защитить пассажиров от шума любой громкости. И даже проезжая в тоннеле между двумя фурами, можно разговаривать абсолютно не повышая голоса. Осталось проверить, сколько места оставлено сзади для пассажиров. При почти полностью сдвинутых назад передних сиденьях, сзади вполне можно разместиться. Для пассажира ниже двух метров сойдет.

Отделка салона смотрится симпатично. На поверку там, где я ожидал почувствовать пальцами алюминий, оказалось много нарядного пластика.

Что же там насчет скорости? А вот что: в движении ощущение какое-то странное. Подрулевые лепестки (тоже пластик!) дают надежду на спортивную езду, но двухлитровый движок на две тонны веса с АКПП, которая регулярно задумывается о вечном, надежды эти разбивает в пух и прах. Для России двухлитровый бензиновый мотор мощностью в 245 л. с. – пока единственный поставляемый вариант.

Зато подвеска работает прекрасно. Несмотря на изрядную валкость, любая дорога становится плавной и ровной, если сидеть в салоне. И это дает Hyundai Genesis G80 полное право называться представительским автомобилем. Откинься в мягком кресле, наслаждайся музыкой, которой, кстати, можно управлять с подлокотника, и думай, как потратить деньги, сэкономленные при покупке G80 вместо машины S-класса.

И вот когда я уже почти расслабился, машина показала еще один "косяк", и на этот раз достаточно серьезный. Тормоза. G80 стабильно идет по трассе на скорости 150-160 километров в час. Но вот тормоза очень быстро перегреваются и начинают подтупливать и создавать очень неприятную вибрацию. Посмотрев другие обзоры, кстати, я узнал, что эта проблема возникла не только у меня. Упс…

Аудиосистема Lexicon неплоха, и, чуть прибавив верхних частот для разборчивости и отключив все системы "улучшения" звука, я начал по-настоящему наслаждаться поездкой. За звук – зачет.

За размещение гитары – тоже. Инструмент в громоздком чехле поместился с громадным запасом.

Переходим к выводам: конечно, представительский автомобиль за два с половиной миллиона - штука заманчивая. Перенасыщенность пластиком – ваше личное дело, о котором окружающим знать не обязательно. А вот с тормозами – совсем другое дело. Как ни крути, в автомобиле это самый главный элемент. Поэтому, как только данную проблему решат, будьте уверены: я стану одним из главных адвокатов этого автомобиля. Хотя бы за красивый шильдик.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru.