Porsche E-Challenge 2018: Гран Туризмо с электрическим огоньком

Какие дополнительные преимущества может дать такому символу скорости и мощи, как автомобиль Porsche, гибридный привод? Насколько актуален электродвигатель в России? Чтобы разобраться в этом, корреспондент Dni.Ru отправился в поездку по просторам Карелии, к берегам Ладожского озера, на новейшем Porsche Panamera E-Hybrid.

Электротяга – это новейший тренд автомобилестроения. Экологические нормы во всем мире ужесточаются с каждым годом, а в некоторых европейских странах вводятся еще и отдельные ограничения по шумности автомобилей в жилых районах. Инженеры Porsche уверены, что будущее – за электромобилями, поэтому постоянно совершенствуют свои технологии в области применения электрических двигателей.

Вершиной их достижений на сегодняшний день является концепция Porsche E-Perfomance, подразумевающая гибридный привод, обеспечивающий оптимальное сочетание двигателя внутреннего сгорания и электромотора. Технология была успешно обкатана в автоспорте, достаточно упомянуть, что модель 919 Hybrid побеждала в 24-часовой гонке в Ле-Мане три года подряд – в 2015, 2016 и 2017 годах.

Топ-моделью в линейке Porsche Panamera является Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Суммарная мощность гибридной системы привода достигает зверских 680 лошадиных сил, разгон до 100 километров в час за 3,4 секунды, максимальная скорость – 310 километров в час. Именно такой автомобиль достался нашему обозревателю для 300-километрового вояжа по дорогам Карелии.

Sport Turismo – так немецкие маркетологи решили назвать фактически придуманный ими новый класс автомобилей. По сути, это классический Gran Turismo (GT), но с кузовом "универсал". Четыре раздельных кресла с максимальным уровнем комфорта позволяют совершить "большое путешествие" по дорогам практически любого качества. Отдельные участки федеральной трассы А-121 "Сортавала" в настоящее время ремонтируются, а откровенно говоря, попросту отсутствуют. Тем не менее Panamera благодаря новейшей адаптивной трехкамерной пневмоподвеске довольно уверенно преодолевала разбитую грузовиками грунтовку.

Истинный характер Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo проявляет, конечно, на дорогах хорошего качества. 680 "гибридных" лошадей придают машине весом 2,3 тонны сумасшедшую динамику. Вкупе с великолепными настройками шасси и тормозной системы автомобиль просто провоцирует на спортивную манеру езды. На уникальных серпантинах Карелии с перепадами высот и слепыми поворотами вождение Porsche Panamera E-Hybrid вызывает практически детский восторг. Даже очевидный минус всех гибридных автомобилей в виде излишней массы инженеры Porsche смогли превратить в преимущество.

Вес аккумуляторных батарей, размещенных под багажником, компенсируется весом двигателя, что позволяет достичь практически идеальной развесовки по осям 50/50. Предела возможностей этого суперкара на тест-драйве нащупать не удалось. В режиме Sport Plus он позволяет водителю практически любые вольности. Иногда, грешным делом, хотелось, чтобы на дорогу выбежал лось и появилась возможность провести "лосиный тест". Нет сомнений, лось бы не пострадал.

В спокойном режиме Porsche Panamera управляется очень легко, главное – сразу привыкнуть к его габаритам, и появляется возможность наслаждаться прекрасными видами природы Приладожья. Финские названия населенных пунктов в Карелии, иногда смешно звучащие по-русски, дополнительно поднимают настроение. Проезжая поселок Ихала, так и кажется, что где-то тут живут герои знаменитого советско-финского фильма "За спичками" Ихалайнен и Ватанен. И действительно, описываемые в фильме события происходили в Северной Карелии, что буквально в 100 километрах от здешних мест.

Перечислять все опции и электронные фишки Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo можно бесконечно. Тут и полноприводное полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами, электронная система подавления кренов кузова, включая блокируемый дифференциал задней оси, высокоэффективные керамические тормоза, система ночного видения, адаптивный круиз-контроль, cветодиодные матричные фары, продвинутая мультимедиасистема. Новое поколение автомобилей Porsche Panamera E-Hybrid обзавелось также функцией Plug-In. Теперь аккумуляторные батареи можно подзаряжать отдельно, от обычной розетки. Это очень удобно, если вы, например, не хотите будоражить родных или соседей ревом мощного мотора, выезжая утром на работу. Заряда батарей хватает по паспорту на 50 километров, в любом случае, это более чем достаточно, чтобы бесшумно покинуть загородный дом.

136 электрических лошадиных сил в Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo оказались отнюдь не лишние. Они добавляют люксовому автомобилю представительского класса настоящего спортивного огня. И не забудьте, что они не облагаются налогом. Мелочь, а приятно.