Porsche E-Challenge 2018: Гран Туризмо с электрическим огоньком

Три юные москвички зарезали отца-насильника Онкобольной Кобзон госпитализирован Эксклюзивы Закрытие "Дома-2" Главные события столицы

Самое читаемое

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
партнеры
Понедельник 30 июля
Лента новостей
18:24
Преобразившуюся Алентову не узнали на дне рождении дочери
18:17
Трое мужчин до смерти забили приятеля деревянной скалкой
18:10
В Уфе 9-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и скончался
18:00
Женщина чудом выжила после мощного удара молнии (видео)
17:46
Кухня Путина вызвала переполох
17:29
На Москву надвигается аномальная жара
16:59
В страшном ДТП под Уфой погиб мужчина
16:39
Пьяный Билан устроил дебош на собственной свадьбе
16:37
Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой
16:22
В Москве годовалый ребенок проглотил шарик и умер
16:16
Украина в панике из-за дерзкой выходки Порошенко
16:01
Стало известно об отравлении Сергея Лазарева
15:49
Известный российский актер гулял с собакой и умер
15:13
Запад поставил крест на Порошенко
15:08
Шепелев взорвался от результатов ДНК-теста на отцовство
15:06
В загадочной истории с пропавшим Boeing поставлена точка
15:00
Мокрая Максакова предстала в одном купальнике
14:54
Героев "Дома-2" постигла печальная участь
14:52
Внучка Ефремова объяснила расставание с Борисом Ельциным
14:48
Две женщины попытались украсть из банка в Москве 870 миллионов рублей
14:24
Яблоко от яблони: психолог объяснила трагедию зарезавших отца девочек
14:21
Украина проиграла России торговый спор
14:12
Пять изнасилований: маньяк из Серпухова идет на рекорд
14:06
В Москве прошла церемония прощания с Войновичем
13:58
Россия вошла в число стран с дешевым бензином
13:48
Москва отвесила пендель хамящему Западу
13:46
В Москве из храма похитили украшения
13:43
Дочь Якубовича отказалась работать на Первом канале
13:40
Россияне – самые желанные гости в Греции
13:36
Найден способ защиты от ВИЧ
13:30
Анне Семенович запретили въезд на Украину
13:19
"Реал" намерен купить двух игроков "Челси" за 112 миллионов евро
13:13
Пьяный водитель сбил двух детей
13:10
Совет по цифровой экономике при Совфеде соберется на первое заседание
13:08
У убитого тремя девушками отца-насильника нашелся защитник
13:07
Интеллигентная мать побила Волочкову шикарными ногами
12:50
"Распадется окончательно": Россию приготовились рвать на части
12:48
Кто заставляет женщин чувствовать себя уродливыми
12:43
"Полный бред": Украина в ужасе от нового учебника географии
12:31
Правительство Москвы сделало фестиваль Geek Picnic бесплатным
12:19
Три сестры ударили отца-насильника 46 раз ножом и молотком
12:14
Путин ужесточил наказание за организацию азартных игр
12:05
Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве
12:04
Рецепт корейского блина с зеленым луком
11:59
В США пожаловались на бесполезность антироссийских санкций
11:45
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
11:36
Хватал за интимное место: мужа Ани Лорак сняли с другой женщиной в клубе
11:33
Авария унесла жизни 12 человек из свадебного кортежа
11:29
Подростки попали в модное рабство
11:25
Уральского следователя оштрафовали за попытку скрыть прогул
11:15
Названа самая здоровая в мире диета
11:09
"Просил трогать его": как отец-насильник творил страшное с тремя дочками
11:03
Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона
10:53
В Иркутске пьяница обстрелял полицейских с балкона
10:43
Федор Емельяненко рассказал о последнем бое
10:34
"Крыть нечем": украинцы в экстазе от Крымского моста
10:32
Курс рубля загнали в рамки до сентября
10:14
"Вот и все": муж Собчак теряет зрение
10:03
Семьи с инвалидами освободили от взносов за капремонт
09:59
"Про стычки с Володей свекровь не знает": Подольская об отношениях с Пресняковой
09:58
Западные правозащитники назвали условие для посещения Крыма
09:55
В России создадут новый сверхтяжелый самолет
09:46
Ученые вычислили сроки глобальной катастрофы
09:40
ЦБР поддержал рубль
09:30
Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"
09:28
Правительство продлило программу льготного автокредитования
09:21
"Он перенес эту пытку": жена священника пожаловалась на службу в Кремле
09:20
"Одни зубы на двоих": постаревший Галкин стал копией Пугачевой
09:12
На французском пляже нашли бомбу
09:09
Латвия призвала порвать Россию на куски
08:56
В России выявили самого крупного должника
08:44
Молодая жена Преснякова о своей беременности
08:39
Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
08:21
Три сестры зарезали отца-насильника: шокирующие подробности убийства в Москве
08:19
Жертвами пожара в Сочи стали семь человек
07:58
Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
20:31
Огромные долги вынуждают Лорак работать на износ
17:53
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор
17:26
Сладкая парочка: Ургант толкает в ад распустившегося Киркорова
16:55
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
16:27
Участника "Дом 2" посадили за наркотики
15:44
Газманов рассказал о тяжелой утрате
15:11
Финалист "Битвы экстрасенсов" пообещал звездам "Дома-2" слезы и боль
14:27
"Метастазы в другие органы": рак пожирает Кобзона изнутри
13:52
Ковальчук вышла в свет без трусиков
13:11
Глазки-щелочки: покинувшая Россию Барановская изменилась до неузнаваемости
12:19
Беспечная жизнь скандальной жены миллионера
12:01
Малахов случайно впервые показал маленького сына
11:22
Российский певец пропал без вести перед концертом
11:02
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
10:46
Все плохо: Фадеев призвал молиться за Кобзона
10:04
Известная актриса села на 10 лет за связь с иностранцем
21:51
Песков указал Навке место "ай-лю-лю"
20:26
Жуткое ДТП с автобусом под Москвой сняли на видео
20:08
Штурм сравнила алкоголика Осина с тяжелобольным Кобзоном
19:43
Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику "Голоса" за нападки на особенных детей
18:12
"Она не уважает меня": Озверевший муж Рапунцель из "Дома-2" душил тещу
17:35
Пострадали люди: Под Москвой автобус попал в страшное ДТП
17:28
Ведущая "Давай поженимся" предсказала смерть известного фигуриста
16:41
Красавица-официантка снялась голой и вышла замуж за принца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Метастазы в другие органы": рак пожирает Кобзона изнутри
Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику "Голоса" за нападки на особенных детей
Новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона
Глазки-щелочки: покинувшая Россию Барановская изменилась до неузнаваемости
Авто

Porsche E-Challenge 2018: Гран Туризмо с электрическим огоньком

Фото: Пресс-служба Porsche
Какие дополнительные преимущества может дать такому символу скорости и мощи, как автомобиль Porsche, гибридный привод? Насколько актуален электродвигатель в России? Чтобы разобраться в этом, корреспондент Dni.Ru отправился в поездку по просторам Карелии, к берегам Ладожского озера, на новейшем Porsche Panamera E-Hybrid.
прочитано 401 раз

Электротяга – это новейший тренд автомобилестроения. Экологические нормы во всем мире ужесточаются с каждым годом, а в некоторых европейских странах вводятся еще и отдельные ограничения по шумности автомобилей в жилых районах. Инженеры Porsche уверены, что будущее – за электромобилями, поэтому постоянно совершенствуют свои технологии в области применения электрических двигателей.

Фото: Пресс-служба Porsche

Вершиной их достижений на сегодняшний день является концепция Porsche E-Perfomance, подразумевающая гибридный привод, обеспечивающий оптимальное сочетание двигателя внутреннего сгорания и электромотора. Технология была успешно обкатана в автоспорте, достаточно упомянуть, что модель 919 Hybrid побеждала в 24-часовой гонке в Ле-Мане три года подряд – в 2015, 2016 и 2017 годах.

Фото: Пресс-служба Porsche

Топ-моделью в линейке Porsche Panamera является Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Суммарная мощность гибридной системы привода достигает зверских 680 лошадиных сил, разгон до 100 километров в час за 3,4 секунды, максимальная скорость – 310 километров в час. Именно такой автомобиль достался нашему обозревателю для 300-километрового вояжа по дорогам Карелии.

Фото: Пресс-служба Porsche

Sport Turismo – так немецкие маркетологи решили назвать фактически придуманный ими новый класс автомобилей. По сути, это классический Gran Turismo (GT), но с кузовом "универсал". Четыре раздельных кресла с максимальным уровнем комфорта позволяют совершить "большое путешествие" по дорогам практически любого качества. Отдельные участки федеральной трассы А-121 "Сортавала" в настоящее время ремонтируются, а откровенно говоря, попросту отсутствуют. Тем не менее Panamera благодаря новейшей адаптивной трехкамерной пневмоподвеске довольно уверенно преодолевала разбитую грузовиками грунтовку.

Фото: Пресс-служба Porsche

Истинный характер Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo проявляет, конечно, на дорогах хорошего качества. 680 "гибридных" лошадей придают машине весом 2,3 тонны сумасшедшую динамику. Вкупе с великолепными настройками шасси и тормозной системы автомобиль просто провоцирует на спортивную манеру езды. На уникальных серпантинах Карелии с перепадами высот и слепыми поворотами вождение Porsche Panamera E-Hybrid вызывает практически детский восторг. Даже очевидный минус всех гибридных автомобилей в виде излишней массы инженеры Porsche смогли превратить в преимущество.

Фото: Пресс-служба Porsche

Вес аккумуляторных батарей, размещенных под багажником, компенсируется весом двигателя, что позволяет достичь практически идеальной развесовки по осям 50/50. Предела возможностей этого суперкара на тест-драйве нащупать не удалось. В режиме Sport Plus он позволяет водителю практически любые вольности. Иногда, грешным делом, хотелось, чтобы на дорогу выбежал лось и появилась возможность провести "лосиный тест". Нет сомнений, лось бы не пострадал.

Фото: Пресс-служба Porsche

В спокойном режиме Porsche Panamera управляется очень легко, главное – сразу привыкнуть к его габаритам, и появляется возможность наслаждаться прекрасными видами природы Приладожья. Финские названия населенных пунктов в Карелии, иногда смешно звучащие по-русски, дополнительно поднимают настроение. Проезжая поселок Ихала, так и кажется, что где-то тут живут герои знаменитого советско-финского фильма "За спичками" Ихалайнен и Ватанен. И действительно, описываемые в фильме события происходили в Северной Карелии, что буквально в 100 километрах от здешних мест.

Фото: Пресс-служба Porsche

Перечислять все опции и электронные фишки Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo можно бесконечно. Тут и полноприводное полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами, электронная система подавления кренов кузова, включая блокируемый дифференциал задней оси, высокоэффективные керамические тормоза, система ночного видения, адаптивный круиз-контроль, cветодиодные матричные фары, продвинутая мультимедиасистема. Новое поколение автомобилей Porsche Panamera E-Hybrid обзавелось также функцией Plug-In. Теперь аккумуляторные батареи можно подзаряжать отдельно, от обычной розетки. Это очень удобно, если вы, например, не хотите будоражить родных или соседей ревом мощного мотора, выезжая утром на работу. Заряда батарей хватает по паспорту на 50 километров, в любом случае, это более чем достаточно, чтобы бесшумно покинуть загородный дом.

Фото: Пресс-служба Porsche

136 электрических лошадиных сил в Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo оказались отнюдь не лишние. Они добавляют люксовому автомобилю представительского класса настоящего спортивного огня. И не забудьте, что они не облагаются налогом. Мелочь, а приятно. 

Автор: Дмитрий Павлов30 июля 2018, 15:24

комментарии

Политика

Москва отвесила пендель хамящему Западу
"Распадется окончательно": Россию приготовились рвать на части
В США пожаловались на бесполезность антироссийских санкций
Страшные тайны: дамский угодник Сергей Киров

Шоу-бизнес

В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко
Пьяный Билан устроил дебош на собственной свадьбе
Стало известно об отравлении Сергея Лазарева
Шепелев взорвался от результатов ДНК-теста на отцовство

Проишествия

Яблоко от яблони: психолог объяснила трагедию зарезавших отца девочек
Пять изнасилований: маньяк из Серпухова идет на рекорд
Раненый капитан в центре Москвы спас девушку от резни
Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек

Lifestyle

"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Шоу-бизнес

Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор

Ведущие программы "Давай поженимся" продолжают ссориться
Шоу-бизнес

"Одни зубы на двоих": постаревший Галкин стал копией Пугачевой

Новое фото артистов появилось в Сети
Шоу-бизнес

Мокрая Максакова предстала в одном купальнике

Оперная дива поддразнила общественность
Культура

Известный российский актер гулял с собакой и умер

Звезде "Дальнобойщиков" было 56 лет

Гороскоп

Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
Безумные боли и страдания: подробности состояния онкобольного Юдашкина
Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей

Фоторепортажи

Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"
Беспечная жизнь скандальной жены миллионера
Красавица-официантка снялась голой и вышла замуж за принца
Роскошные фото самой сексуальной россиянки

Спорт

Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018
Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
Марадона тащит под венец молоденькую подружку

Регионы

Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru