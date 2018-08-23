Пострадавший в ДТП отказался от помощи врачей и умер дома

Днем 22 августа при въезде в село Бессарабка Русско-Полянского района Омской области лишенный прав 37-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась, передает портал gorod55.ru. Сообщается, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. С ним в салоне был 55-летний пассажир.
После осмотра врачей он отказался от госпитализации. Дома пострадавший умер. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливает полиция.
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