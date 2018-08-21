В Москве водителя скорой оштрафовали за помощь избитому

Водителю скорой помощи автокомбината "Мосавтосантранс" пришел штраф за парковку в неположенном месте, передает портал newizv.ru. Выяснилось, что медики прибыли на вызов к одному из выходов со станции "Люблино" Московского метрополитена, где их ждал избитый в кровь гражданин. Нарушение ПДД было зафиксировано, потому что водитель отключил проблесковые маячки на крыше авто в тот момент, когда стоял в неположенном месте. На суде, где штраф пытались оспорить, было предоставлено соответствующее десятисекундное видео. Запись предоставил неравнодушный гражданин, который и обратил внимание на нарушителя, а также отправил жалобу с помощью сервиса "Помощник Москвы".

При этом, согласно правилам скорой помощи, в случае транспортировки пострадавшего на носилках, помогать фельдшеру должен именно водитель. И перед тем, как покинуть транспорт, он должен отключить в машине все, в том числе и проблесковые маячки. В результате штраф в три тысячи рублей был вычтен из зарплаты шофера.