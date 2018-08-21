Иномарка протаранила жилой дом в Удмуртии

В ночь на 21 августа автомобиль Hyundai врезался в жилой дом на Советской улице в селе Малая Пурга в Удмуртии, передает портал udm-info.ru. В результате ДТП водитель получил травмы. По некоторым данным, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.