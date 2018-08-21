В Тобольске пассажирка сломала позвоночник в автобусе

На пересечении улицы Дорожников с дорогой Тобольск – Байгора в городе Тобольск Тюменской области автобус, следующий по маршруту 101 экстренно затормозил, чтобы избежать ДТП, передает портал nashgorod.ru. В результате одна из пассажирок упала в салоне. Она была доставлена в больницу, где у пострадавшей был диагностирован перелом шейного отдела позвоночника.