Известная ведущая разбилась в ДТП

Журналистка, радиоведущая и рекламист Юлия Рукавицына погибла в автокатастрофе. Знакомые девушки раскрыли некоторые подробности происшествия.



По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором ехала Рукавицына, уснул за рулем, пишут на странице Юлии в Facebook ее друзья и знакомые. "ДТП. Говорят, что водитель уснул... Светлая память", – написала одна из знакомых Юлии.

Коллеги выразили соболезнования в соцсети. "Можно ли с таким смириться? С тобой мы создали столько всего умного, важного и интересного. Потому что какой человек – такие и мысли. Такой и продукт. Счастливы, что имели честь знать тебя. RIP", – написал один из сотрудников радио "Аристократы" в Facebook.

Юлия Рукавицына начинала карьеру как радиожурналистка, впоследствии работала международных рекламных агентствах и больших издательских домах. Она была создателем концепций для ряда известных брендов, ведущей программы в эфире радио "Аристократы", преподавателем журналистики, фото и дизайна, передает "Газета.ua".

На радио "Аристократы" Юлия вела программы "Дети - детям" и "Воскресный папа". Рукавицына успела поработать в таких рекламных агентствах, как "Бюро маркетинговых технологий", Willard Group и Publisic Visage.

Cоздатель "Аристократов" написал, что Рукавицына сделала один из лучших подкастов для радио, имея в виду программу "Погружение". В ней журналистка разговаривала с известными личностями на разные философские темы.

