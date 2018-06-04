На кольцевой дороге в Петербурге загорелась фура

На кольцевой дороге в Санкт-Петербурге, неподалеку от торгового центра "Мега Парнас", перевернулась перевозившая асфальт фура. Машина и ее содержимое загорелись, передает телеканал "360". Происходящее сняли на видео очевидцы. Сообщается, что на месте аварии образовался затор. Работают экстренные службы города.