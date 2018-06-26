На Урале внедорожник влетел в толпу

Во время празднования Дня молодежи в голоде Полевской Свердловской области внедорожник Toyota Land Cruiser влетел в толпу молодых людей возле пивной, передает Ura.ru. Произошедшее сняли на видео камеры наружного наблюдения.
Опасаясь немедленной расправы, водитель заперся в салоне и отказался выходить. Однако у окруживших его свидетелей получилось открыть дверь и достать мужчину. Спасли его оперативно прибывшие на место сотрудники полиции. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Сообщается о четырех или пяти пострадавших.
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