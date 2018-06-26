Страшное ДТП в Москве сняли на видео

Камера видеорегистратора сняла момент страшного ДТП на Осташковском автобусном кругу на северо-востоке Москвы, передает телеканал "360". Авария произошла в ночь на 26 июня.
На записи видно, что от удара автомобили развернуло вокруг своей оси. Очевидцы рассказали, что один из водителей был пьян. В его машине нашли открытую бутылку коньяка. По счастливому стечению обстоятельства, обошлось без жертв.
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