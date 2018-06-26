Тщеславная девушка разбила Ferrari за порогом автосалона
Юная автоледи снимала видео, сидя в машине. Девушка хотела выложить его в соцсети и показать фолловерам, как прекрасно смотрится за рулем спорткара. Но радость длилась недолго.
Выехав из автосалона на дорогу, она не справилась с управлением, сбила ограду и врезалась в проезжавший мимо внедорожник. Ferrari восстановлению не подлежит, передает Пятый канал.
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