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Авто

Volkswagen Tiguan: умение удивлять

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Признаться, не ждал я удовольствия от поездки на Volkswagen Tiguan. В свое время решив, что лучшее от немецкого автопроизводителя – это Touareg, я подошел к этому тест-драйву с некоторой долей скепсиса, – и был приятно удивлен.
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Volkswagen Tiguan Sportline – самая дорогая комплектация “Тигуана”. При базовой комплектации 1 399 000 с ручной коробкой, передним приводом и 125-сильным бензиновым агрегатом, сборка за 2,6 миллиона рублей должна называться “мы честно не знали, что еще можно сюда засунуть”. Потому что технически здесь есть все, чем могут похвастаться автомобили в люксовой ценовой категории. Да и выглядит Tiguan из-за перечеркивающих силуэт горизонтальных линий очень спортивно и современно. Вот только колеса бы сюда побольше.

Volkswagen Tiguan Sportline
Цена, руб 2 635 000
Цена в минимальной конфигурации, руб 2 199 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1984 / 220
Привод полный
Разгон 0-100, сек 6,5
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 8,4 / 13,9
Снаряженная масса, кг 1653
Длина/ширина/высота, мм 4486/1839/1673
Дорожный просвет, мм 200
Объем багажника, л 615

Со стороны кормы автомобиль смотрится минималистично, но не без изюминки. Оформление выхлопной системы дает надежду на интересные ощущения за рулем, но насколько эта надежда оправдана, я расскажу чуть позже. И еще, мне очень нравится как оформлены задние фонари.

Фото: Родион Газманов

В пику яркому белому цвету кузова, салон абсолютно черный и строгий. Везде, где азиатские производители закругляют, немцы норовят сделать угол. Оформление салона и торпедо настолько изобилует гранями – кажется, о них можно порезаться.

Фото: Родион Газманов

И снова здравствуйте, карбоновые вставки.

Фото: Родион Газманов

Кожаные сиденья в Sportline версии на вид кажутся жесткими, но на самом деле все в меру. И, кстати, красиво!

Фото: Родион Газманов

Черно-белый стиль выдержан при оформлении консоли и торпедо, с редкими мелкими цветными деталями: шильдик 4Motion и управление климат-системой. Ручка АКПП напоминает нам о тех временах, когда коробки были чаще ручными, чем автоматическими, и сдать на права было в разы сложнее.

Фото: Родион Газманов

Коробка, кстати, здесь роботизированная, что на вождении практически не сказывается. Практически – это за исключением старта в горку с большим уклоном. Вот тогда при отпускании тормоза машина поедет назад. Избежать этого, впрочем, можно, нажав на кнопку “Hold”, которая фиксирует машину при остановке.

Фото: Родион Газманов

Я очень давно не видел автомобиля Фольксваген без ЖК дисплея вместо приборной панели.

Показанный бортовым компьютером расход в 20 литров пускай никого не пугает. Это только если очень сильно поливать в спортивном режиме. Средний расход за время тест-драйва составил 13,6 литра.

Фото: Родион Газманов

Включение спортивного режима, как и должно быть, делает подвеску и руль жестче, а двигатель начинает работать на повышенных оборотах. Для своих денег этот автомобиль едет просто замечательно: 6,5 секунд для кроссовера за два с половиной миллиона – отличный показатель.

Фото: Родион Газманов

Вообще, по ощущениям от поездки мне этот автомобиль неожиданным образом подошел. Здесь всего достаточно: он достаточно мягкий для поездок по грунтовке и гравию, и достаточно собранный в подвеске, чтобы уверенно маневрировать на трассе. Приемистость для резких обгонов тоже весьма и весьма убедительная. Прибавить к этому необычайно насыщенный пакет, начиная с мультизонного климат-контроля и изменяемой высоты подвески, заканчивая системой контроля давления в шинах.

Фото: Родион Газманов

Акустика в свойственной немцам манере имеет ярковыраженную середину и верха. Официально заявляю, что еще никогда я так не резал эквалайзер как в новом “Тигуане”. При внесенных корректировках все звучит стабильно и хорошо. Чуть-чуть поднимаем басы, чтобы звучало “мощнее”.

Фото: Родион Газманов

Гитарный тест пройден успешно, за что еще раз спасибо Volkswagen и производителям гитарных кофров.

В сухом остатке, Volkswagen Tiguan – отличный кроссовер по соотношению цены и качества. Кто хочет поспорить – добро пожаловать в комментарии.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

26 июня 2018, 16:01

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