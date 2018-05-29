В Перми легковушка опрокинула маршрутку с пассажирами

Ранним утром 29 мая на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова в Ленинском районе Перми столкнулись легковой автомобиль Lexus и маршрутный автобус, передает "Газета.ru". По предварительным данным, Lexus выехал на красный сигнал светофора. В полиции сообщают, что за рулем иномарки находился водитель, лишенный прав за выезд на встречную полосу.

От удара маршрутка перевернулась. В результате ДТП пострадала пассажирка. Ей была оказана необходимая помощь. В Министерстве здравоохранения Пермского края отметили, что тяжелых травм в этой аварии никто не получил.