В Петербурге Hummer таранил машину на глазах прохожих

Автомобиль Hummer зацепил припаркованную машину на узкой дороге в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Однако этого водителю, по всей видимости, показалось мало. После того как хозяйка пострадавшего автомобиля обратилась к водителю с претензиями, он начал намеренно таранить неожиданную помеху своему движению.
Происходило все это на глазах прохожих, передает Пятый канал. На место происшествия вызвали полицию. Детали инцидента устанавливаются.
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