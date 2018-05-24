Пьяный водитель сбил группу велосипедистов

В городе Юже Ивановской области 42-летний местный житель за рулем ВАЗ-2112 сбил пятерых велосипедистов, которые передвигались по краю проезжей части, передает телеканал "360". Двое пострадавших – мужчина и женщина – скончались на месте. Еще двух женщин доставили в Центральную районную больницу, а 15-летнего подростка – в областную клиническую больницу города Иваново.
Виновник ДТП был пьян. На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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