Машина сбила школьника под Нижним Новгородом

Вечером 18 декабря на Зеленой улице в городе Кстово Нижегородской области автомобиль Subaru сбил 14-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, передает портал newsnn.ru. Ученика шестого класса доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи разрешили пойти домой. Отмечается, что на улице он был без сопровождения взрослых.
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