В Нижнем Новгороде перевернулся внедорожник (фото)

Днем 27 ноября на Окском съезде в Нижнем Новгороде столкнулись Renault и внедорожник Mitsubishi, передает портал newsnn.ru. В результате ДТП японская иномарка вылетела с проезжей части и перевернулась. Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Очевидцы сняли последствия аварии на фото. Обстоятельства столкновения устанавливаются.
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