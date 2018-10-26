Близ Нижнего Новгорода столкнулись две фуры

На 45-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода столкнулись две фуры. Водитель с 19-летним стажем не справился с управлением и вылетел на встречку.
В результате он столкнулся с грузовиком "ДАФ". Сообщается, что передние части транспортных средств сильно повреждены. Оба водителя госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передает newsnn.ru.
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