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Авто

В Казани 8-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе

прочитано 217 раз

В Казани водитель сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе. Это случилось из-за невнимательности мальчика.

По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбила иномарка под управлением 22-летнего водителя. Пострадавший ребенок получил серьезные травмы. В данный момент он находится в больнице, передает inkazan.ru.

19 октября 2018, 20:41

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