Девушка устроила заезд по встречке на трассе М-11
По словам очевидцев, на платном отрезке трассы М-11 от аэропорта Шереметьево автоледи сразу после пункта приема оплаты резко выехала на встречку и на скорости 120 километров час неслась около десяти километров. Доехав до съезда на Долгопрудный, девушка благополучно для себя и окружающих покинула трассу. В результате рискованной выходки никто не пострадал.
Самой известной женщиной – нарушительницей ПДД можно считать Мару Багдасарян. В отличие от героини этого ролика, стритрейсерша снимала свои подвиги и выкладывала их в социальные сети. Для Мары это закончилось пожизненным лишением прав. Героине этого видео грозит "всего лишь" штраф в пять тысяч рублей и лишение прав на полгода.
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