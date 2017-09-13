Девушка устроила заезд по встречке на трассе М-11

Автолюбители стали свидетелями странного поведения девушки на Opel Astra. Иномарка выскочила на встречную полосу и продолжила движение.

По словам очевидцев, на платном отрезке трассы М-11 от аэропорта Шереметьево автоледи сразу после пункта приема оплаты резко выехала на встречку и на скорости 120 километров час неслась около десяти километров. Доехав до съезда на Долгопрудный, девушка благополучно для себя и окружающих покинула трассу. В результате рискованной выходки никто не пострадал.

Самой известной женщиной – нарушительницей ПДД можно считать Мару Багдасарян. В отличие от героини этого ролика, стритрейсерша снимала свои подвиги и выкладывала их в социальные сети. Для Мары это закончилось пожизненным лишением прав. Героине этого видео грозит "всего лишь" штраф в пять тысяч рублей и лишение прав на полгода.